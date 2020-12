Horvát kézicsoda: öt profi, pár biokémikus, pszichológus és biológus

Ha ki kellene emelni a női kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének legnagyobb meglepetését, egyértelműen a horvát válogatottra szavaznánk.

Kapcsolódó Erre senki sem számított a női kézilabda Eb előtt Az előzetesen szinte leírt horvátok a magyarok után a hollandokat is legyőzték, és már középdöntősök.

A legutóbbi két Eb-t győzelem nélkül az utolsó helyen záró csapat ugyanis mindhárom – magyarok, szerbek és hollandok elleni) mérkőzését megnyerte, és bár tartalékos összeállításban érkezett meg Dániába, már a négy közé jutás sem elérhetetlen számára.

Kapcsolódó „Franciaország befoghatja a száját” – botrány a kézilabda-Eb programja miatt A házigazda élt a jogával és kicsit belenyúlt a programba – Jesper Jensen dán kapitány szerint a franciák ne reklamáljanak, két éve ugyanezt tették.

„Az első győzelem után rengeteg gratulációt, telefonhívást, és sms-t kaptunk. Olyanoktól is, akikre nem is számítottunk. Még futballisták is felhívtak, például Luka Modric is gratulált.

Gyönyörű érzés volt, olyan, amilyet eddig sem én, sem a lányok nem tapasztaltunk

– nyilatkozta Nenad Sostaric szövetségi kapitány a 24rakomet.mk portálnak.

Az Eb előtt semmi sem utalt arra, hogy a horvátok meglepetést okozhatnak, főleg, mert a legjobb klubcsapatuk, a BL-ben szereplő Podravka egy játékossal sem képviseltetheti magát a koronavírus miatt.

„Mindig azt mondom, egy válogatottat azok a játékosok alkotják, akik éppen egészségesek, szeretnének és tudnak is játszani” – mondta Sostaric.

Hozzátette, a jelenlegi keretben mindössze öt olyan játékos van, aki profiként foglalkozik ezzel a sportággal.

„A többiek mind tanulók, de hangsúlyoznom kell, hogy valóban komoly karokra járnak. Van köztünk biokémikus, pszichológus, biológus és így tovább. Könnyebb velük dolgozni és kommunikálni. A többségükkel napi szinten dolgozom, és tudom, mire számíthatok.”