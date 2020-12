Román vereséggel indult, norvég KO-val folytatódott a kézi-Eb

Az olimpiai bajnok orosz, valamint a német válogatott sikerével kezdődött, majd a a norvégok és a svédek sikerével folytatódott Dániában a női kézilabda Európa-bajnokság csoportköre csütörtökön, írja az MTI.

A herningi B csoportban szinte végig a világbajnoki ezüstérmes spanyolok vezettek az első félidőben, ám az oroszok előbb egy hármas, majd egy ötös gólsorozattal fordítottak, és a szünetben már 13-11 volt az állás a javukra. A második félidőben ellenállhatatlanul támadott és rendkívül hatékonyan védekezett az orosz együttes, amely a vártnál is simábban győzött (31-22).

A csehek a második félidő elején meglepetésre már három góllal vezettek a svédek ellen, ám utóbbiak egy 7-1-es sorozattal fordítottak, és az ekkor megszerzett előnyüket megőrizték a meccs végéig.

A koldingi D csoportban a németek remekül kezdtek, 7-1-re vezettek, ám a románok egy 4-0-s sorozattal felzárkóztak, és a szünetben három találat volt a különbség. A második félidő elején egyenlített Románia, majd a német válogatott egy 5-1-es szériát produkált, és visszaszerzett előnyét megtartotta a meccs végéig (22-19). A Ferencváros német balátlövője, Emily Bölk kilenc lövésből négy gólt szerzett.

