A lengyelek ellen még Golovin is gólpasszt adott

A magyar női kézilabda-válogatott 31-21-re legyőzte a lengyel csapatot a részben debreceni rendezésű Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában.

Kicsit nehézkesen indult be a mérkőzés, talán ezért is volt Golovin Vlagyimir a szokásosnál is jobban kiélezve. A kapitány nagyon együtt élt a játékkal, ezt pedig a nyolcadik perc ékesen példázta. Egy lengyel hiba után ugyanis Golovin adta oda a labdát Kuczora Csengének, aki egyből a kapuba dobott, így aztán gyakorlatilag gólpasszt adott a kapitány. A jelenetet ide kattintva lehet megnézni.

Az Eb-n öt meccs után száz százalékos magyar csapatra szombaton pihenő vár, majd vasárnap a román csapattal játszik.