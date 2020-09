Megnyerte kétszázadik BL-meccsét a Telekom Veszprém

A Telekom Veszprém 37-25-re legyőzte a horvát PPD Zagreb csapatát csütörtökön a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.

A veszprémieknek ez volt a kétszázadik győzelmük a BL-ben.

A hazaiak jó védekezéssel és gyors, pontos ellentámadásokkal kezdtek, a 13. percet követően pedig apránként növelték az előnyt. A Veszprém mindkét kapu előtt hatékonyabban kézilabdázott, és egy 5-1-es sorozat után a szünetben már 18-12-re vezetett. A második félidő elején a PPD Zagreb elveszítette kezdő jobbszélsőjét, Vlado Matanovicot, aki olyan súlyosan szabálytalankodott Petar Nenadiccsal szemben, hogy azonnal piros lapot kapott.

A vendégek levitték a kapusukat támadásban, vagyis létszámfölényes játékkal próbálkoztak, ám ezt a házigazdák remekül kihasználták, így a 39. percben már tíz találattal vezettek (26-16). Ezt követően kicsit kiengedett a magyar csapat, de végül 12 góllal behúzta a meccset.

WATCH: Check out the highlights of a milestone 200th #ehfcl victory for @telekomveszprem! 🍾👏 pic.twitter.com/DbIaos99hx

— EHF Champions League (@ehfcl) September 24, 2020