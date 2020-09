Ez a védés zúzta össze a PSG reményeit a BL-ben

Azt követően, hogy a magyar csapat koronavírusos megbetegedései miatt elmaradt a Szeged elleni meccs, szerdán, hazai pályán kezdte el a Bajnokok Ligája-szezont a PSG.

A francia sztárcsapata nagy meglepetésre kikapott 29-28-ra a Flensburgtól.

Ez nagyban köszönhető a vendégek bosnyák kapusának, Benjamin Buricnak, aki 20 lövésből 8-at kivédett, így 40 százalékos mutatóval zárt. Az egyik védését az utolsó másodpercekben mutatta be, amikor reflexből ki tudta ütni Nedim Remili felső sarokba tartó bombáját.

WATCH: Benjamin Buric blocks the buzzer beater! A thrilling end to #MOTW, as the @SGFleHa prevents a @psghand equaliser right at the death! #ehfcl pic.twitter.com/vF9lgHwrUX

— EHF Champions League (@ehfcl) September 23, 2020