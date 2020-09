Halálos fenyegetéseket kapott a vonalbíró, akit Djokovic eltalált a US Openen

Pocsékul alakult 2020 Novak Djokovic számára, először katasztrofálisan elszúrta az Adria Tour szervezését, majd otthagyta az ATP Játékostanácsát, hogy új játékos-szakszervezet alapítson, legutóbb pedig a US Openről zárták ki, mert labdával ütötte meg a vonalbírót.

Az eset után rengeteg kritikát kapott a világelső, de mint arra fény derült, a vonalbíró sem úszta meg a balhét. A szerb játékos rajongói ugyanis kiderítették a vonalbíró nevét, akit eltalált a labda és bombázni kezdték megjegyzésekkel. Kisvártatva elharapóztak a kommentek és üzenetek és a végén már halálos fenyegetések is záporoztak. Ekkor lépett közbe Djokovic.

– írta Twitter-oldalán a világelső.

Dear #NoleFam thank you for your positive messages.. Please also remember the linesperson that was hit by the ball last night needs our community’s support too. She’s done nothing wrong at all. I ask you to stay especially supportive and caring to her during this time. (1/2)

— Novak Djokovic (@DjokerNole) September 7, 2020