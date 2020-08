Mesterséges kómában van a bringás, aki iszonyatosat bukott a befutónál

Hatalmas bukás történt a kerékpáros Lengyel Körverseny első szakaszának befutóján.

A Chorzów és Katowice közötti 196 kilométeres etap végén két holland, Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) és Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step) harcolt az elsőségért. A bringások hatalmas sebességgel száguldottak lefelé az utolsó lejtőn a cél felé, és Jakobsen megpróbálta jobbról megelőzni Groenewegent, aki viszont nem hagyta elmenni ellenfelét. Jakobsen a pálya melletti korlátnak csapódott, majd a célban Groenewegen is bukott, de rajtuk kívül is többen hatalmasat estek.

Az eset az egyik kameraállásból:

Massive crash on the finish line in stage 1 of 🇵🇱 @Tour_de_Pologne ! #TDP20

És itt egy másik, innen jobban látszik, hogy Groenewegen szinte rátolta a korlátra Jakobsent:

Insane ending to the sprint in Katowice in the #tourofpoland #tourdepologne

August 5, 2020