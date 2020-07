59 NFL-játékos koronavírusos, törölték az előszezon meccseit

Teljes átszervezés előtt áll a profi amerikaifutball-liga (NFL) előszezonja. A USA Today beszámolója szerint a játékos-szakszervezet (NFLPA) és a liga képviselő megegyeztek abban, hogy törlik az előszezon mérkőzéseit, továbbá 90 főről 80-ra csökkentették az edzőtáborok maximális játékoskeretét.

További tárgyalások zajlanak arról, hogy a játékos milyen feltételek mellett mondhatják azt, nem vállalják a szezont a koronavírus-járvány miatt. Nem segíti a helyzetet az sem, hogy az NFL közleménye szerint 59 játékosnak lett pozitív a koronavírustesztje.

The NFL Players’ Association has confirmed 59 players have tested positive for coronavirus as of July 22.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 22, 2020