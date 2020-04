Minden veszprémi kézilabdázó belement fizetése csökkentésébe

Fazekas: Ha levágnák a fél lábamat, én akkor is még két lábon próbálnék futni

Nagy László a Sport Televíziónak adott nyilatkozatában elárulta, a Telekom Veszprém kézilabdázói elfogadták a bérük csökkentését. A korábbi kiváló játékos elismerte, hogy mindenki más összegnél húzta meg a határt, de összességében az összes kézis partner volt.

Százalékokban határoztuk meg a bércsökkentéseket, amelyeket kisebb-nagyobb, de inkább nagyobb sikerekben megvalósítottunk. Nagyon örülök, hogy a játékosaink egytől egyig nagyon lojálisak voltak, és nem feltétlenül a klubhoz, a szponzorokhoz, hanem az egész világ felé. A bércsökkentésbe belementek, elfogadták, így életben tudunk maradni. A játékosok béréhez szükséges nagy pénzeket nekünk kutya kötelességünk előteremteni, úgyhogy nem egyszerű a feladatunk. Remélem, nem lesz arra példa, hogy klubok mennek majd csődbe. Azt kívánom a vezetőknek, hogy a végsőkig tartsanak ki

– mondta a címvédő sportigazgatója Tiszta Kezeket Fel című műsorban.

Nagy egyben a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke is, így arról is beszélt, hogy mi a terv a bajnoksággal kapcsolatban. Ebből kiderült, az MKSZ folyamatosan a jövőt tervezi és egyértelműen a pályán fejeznék be az idényt, mert még van és lesz rá idő.

„Mind a szövetségben, mind a veszprémi klubban való egyeztetéseken azon vagyunk, hogy minél normálisabban tudjuk ezt a helyzetet átvészelni és megoldani. A többi nemzetnél adott esetben már véglegesen is befejeződött a bajnokság, de nekünk meggyőződésünk, hogy nem vagyunk elkésve semmivel.”

Nagy László arra is kitért, hogy a bizonytalanság nem segít a helyzeten, ráadásul a játékosok lejáró szerződése is kérdéses, nem is beszélve azokról, akik a szezon után távoznának. Azonban az MKSZ alelnöke szerint hamarosan döntenek majd a folytatásról.

