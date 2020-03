Bárki bármit is mond, a világjárvány erősebb az olimpiánál

Thomas Bach szerint mindenki nyári olimpiát szeretne, a japánok is görcsösen ragaszkodnak a júliusi kezdéshez, de eközben pont az olimpikonok szenvednek.

Miközben a koronavírus-járvány miatt folyamatosan elhalasztanak és törölnek sporteseményeket, a tokiói olimpia továbbra is tartja eredeti időpontját. A július 24-re tervezett indulással kapcsolatban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) konferenciabeszélgetést tartott 220 olimpikon részvételével, hogy választ adjon minden felmerülő kérdésre és aggályra.

A beszámolók szerint két fő kérdéskört tárgyaltak meg a szervezet vezetői és a sportolók:

Mi lesz a félbeszakadt kvalifikációs versenyekkel?

Az olimpikonok hogyan őrizzék meg egészségüket a felkészülés alatt a járvány idején?

Thomas Bach, a NOB elnöke nagyszerűnek és konstruktívnak nevezte a konferenciabeszélgetést, valamint kiemelte azt is, hogy a tervezett időpontig még négy hónap van hátra. A baj csak az, hogy a NOB-elnök nem veszi figyelembe az általános felháborodást.

Elhalasztani az olimpiát? Addig még hónapok vannak A NOB-elnök egyelőre úgy készül, hogy minden a tervek szerint megy majd.

Ragaszkodnak a nyári játékokhoz

A rendező ország, vagyis Japán miniszterelnöke, Abe Sindzó a legfejlettebb államok (G7) találkozóján határozottan kijelentette, hogy olyan olimpiára készülnek idén nyáron, amelyen nézők is lesznek. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy az állam nem ismerte el járványként a koronavírus terjedését, mivel a lakosság elenyésző aránya fertőződött csak meg: a 126 milliós lélekszámú nemzet kevesebb mint 900 fertőzöttet és 29 halálesetet regisztrált. Másrészt a japánok nagyon hamar komoly lépéseket tettek, már március első napjaiban bezártak az iskolák, lefújták a rendezvényeket, lényegében Európa előtt két héttel megtették a szükséges óvintézkedéseket.

Tökéletes olimpiát és paralimpiát akarunk rendezni, amely bizonyítéka lesz, hogy az emberiség legyőzte a koronavírust

– idézi a japantimes.com Sindzót, amely egyben mutatja is a rendezők hozzáállását.

A NOB álláspontja is ismert, noha 1964-ben a tokiói olimpiára októberben került sor, ezt a megoldást valamiért nem erőltetik Bachék. Ugyan a szponzorok nem sürgetik a rendezést – elvégre számukra még jó is, ha további hónapokkal reklámozzák őket az ötkarikás játékok kapcsán –, a NOB nem akarja elcsúsztatni az olimpiát. Három hónappal sem.

Ennek vélhetően az az oka, hogy teljesen felrúgná a további világeseményeket. Példaként a legkézenfekvőbb eset: a japán Fukuokában kerülne sor a 2021-es vizes vébére a tervek szerint, ha viszont egy évvel tolódna az olimpia, úgy a vizes vébét is halasztani kellene, hogy ne csússzon egybe a két esemény.

Rengeteg sportágban van szükség kvalifikációs versenyekre, hogy mást ne mondjunk kézilabdában, vízilabdában és vívásban a magyar csapatok is érdekeltek. Egyelőre nem tudni, hogy ezekkel a versenyekkel mi fog történni. Szemléletes példa a magyar országos úszóbajnokság elhalasztása is: az olimpiai válogatóra Sós Csaba szövetségi kapitány szerint nyolc hónapja készültek a hazai versenyzők, mégis muszáj volt eltolni.

Elhalasztották március legjobban várt magyar versenyét Az lett volna a meglepő, ha megtartják az eredeti időpontban, bár a kapitány még reménykedett a hétvégén.

Mit mondanak a sportolók?

Értelemszerűen az olimpikonokat kínozza a bizonytalanság. Miközben otthonaikba szorulva próbálnak a lehetőségeikhez mérten felkészülni, folyamatosan értesülnek a halasztott és törölt sporteseményekről. A tokiói játékok mellett maga a kvalifikáció is nyitott kérdés még, így aztán sportoló legyen a talpán, aki tudja, mire számítson.

A NOB mindezek tetejébe világosan kijelentette, hogy nem lesz ideális megoldás. Más szavakkal: valaki bizonyára pórul jár a kényszerhelyzet miatt.

Éppen ettől a kijelentéstől tűnik furcsának a nyári időpont erőltetése. Ha nincs biztosan jó megoldás, ehhez az egyhez miért ragaszkodnak?

Thomas Bach úgy nyilatkozott, hogy az olimpikonok szeretnének júliusban versenyezni, de ez legjobb esetben is csak a többség véleménye, még inkább a konferencián résztvevőké lehet. A 24.hu-nak például Szilágyi Liliána kategorikusan kijelentette, ilyen körülmények között képtelenség bármire is felkészülni, annyit tehet, hogy megpróbálja kondiban tartani magát.

Szilágyi Liliána: Ki vagyok én, hogy magamat sirassam a koronavírus miatt? Az úszás iránt érdeklődőket már jó ideje foglalkoztatja az a kérdés, vajon a nőknél a négy világklasszisunk közül ki képviselheti Magyarországot a tokiói olimpián 200 pillangón? Interjú Szilágyi Liliánával, aki Shane Tusup edző irányításával készül.

Aztán ott van a brit Matthew Pinsent, aki egyenesen süketnek nevezte a NOB-elnököt, amiért nem hallja meg a világ segélykiáltását. A négyszeres olimpiai és tízszeres világbajnok evezős kijelentése világos reakció arra, hogy Bach szerint az olimpikonok érdekeiket szem előtt tartva, felelősségteljesen fog cselekedni.

Sajnálom, Bach úr, de ez egyfajta süketség. Az egészségügyi előírások betartása nincs összhangban a sportolók felkészülésével, utazásával. Legyen tekintettel a sportolókra és a nézőkre, első a biztonságuk. Fújják le

– írta Twitter-oldalán az evezős legenda.

I’m sorry Mr Bach but this is tone deaf. The instinct to keep safe (not to mention obey govt instructions to lock down) is not compatible with athlete training, travel and focus that a looming Olympics demands of athletes, spectators organisers etc Keep them safe. Call it off. https://t.co/nKnEEiVku1 — Matthew Pinsent (@matthewcpinsent) March 18, 2020

A szintén négyszeres olimpiai bajnok kanadai jégkorongozó, Hayley Wickenheiser NOB-tagként ment szembe Bachhal, de ő is az elnök szavaira reagált. Wickenheiser szerint az időponthoz való görcsös ragaszkodás érzéketlen és felelőtlen az emberiséggel szemben. A kanadai szerint a járvány sokkal fontosabb, mint az olimpia, és ezt mintha elfelejtették volna.

Should the @olympics be canceled? No one knows at this point and that IS my point. To say for certain they will go ahead is an injustice to the athletes training and global population at large. We need to acknowledge the unknown. #COVID19 https://t.co/CssKuMaMhj — Hayley Wickenheiser (@wick_22) March 17, 2020

A világbajnok brit hétpróbázó, Katarina Johnson-Thompson a Guardiannek adott interjúban adott hangot elégedetlenségének. A 27 éves világklasszis arra panaszkodott, hogy jelenleg képtelen edzeni, ami teljesen logikus is, gondoljunk csak bele: hogyan lehetne gerelyt hajítani otthon? „Rettenetes nyomás alatt vagyok, képtelenség így készülni”, írta. A riói olimpián aranyérmet szerző görög rúdugró, Katerina Stefanidi sem fogta vissza magát:

Ez nem arról szól, mi lesz 4 hónap múlva. Ez arról szól, most mi történik. A NOB azt akarja, hogy továbbra is kockáztassuk családunk és saját magunk egészségét, valamint másokét is azzal, hogy edzésre járunk. Most veszélyeztetitek az embereket, a mai napon, nem pedig négy hónap múlva!

– írta a közösségi oldalán.

This is not about how things will be in 4 months. This is about how things are now. The IOC wants us to keep risking our health, our family’s health and public health to train every day? You are putting us in danger right now, today, not in 4 months.https://t.co/cICKVQ4qsZ — Katerina Stefanidi (@KatStefanidi) March 17, 2020

Ezek alapján tehát elég merész azt állítani, hogy az olimpikonok szeretnék a nyári játékokat. A jelek szerint a NOB az utolsó pillanatig ki fog várni, így aztán nem tehetnek mást sem a szurkolók, sem a sportolók.

Mint látható, hiába van négy hónapra az olimpia, nem teheti meg a NOB, hogy hátradől és kivár, hátha lecseng májusig a járvány. Persze lehet megoldást találni a mezőny feltöltésére a legutóbbi világbajnoki szereplés vagy a világranglistás helyezések figyelembevételével, de nem biztos, hogy egy olimpiát így kellene kezelni. Egyelőre egy dolog tűnik biztosnak: ahogyan Thomas Bach is mondta, nem lesz ideális megoldás.

Fotó: Yoshitaka Nishi / Yomiuri