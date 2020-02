LeBron James 2-es mezben játszik Gianna Bryant emlékére

LeBron James 2-es mezben lép pályára a Kobe Bryant helikopter-balesetében szintén elhunyt Gianna Bryant emlékére NBA All Star-gáláján.

– jelentette ki a háromszoros bajnok, akinek ugyancsak van egy ötéves lánya.

A 13 évesen meghalt Gianna Bryant 2-es trikóban játszott korosztályos csapatában.

LeBron said the league asked him if he wanted his team to wear 24 or 2 for the All Star game. He picked 2, the number Gianna Bryant wore. Why? “Zhuri.”

— Tania Ganguli (@taniaganguli) February 3, 2020