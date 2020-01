Most elmaradt a portugál csoda a kézi-Eb-n

Az izlandi férfi kézilabda-válogatott 28-25-re legyőzte Portugáliát az Európa-bajnokság középdöntőjében. A magyarok csoportjában egyre sűrűsödik a mezőny.

A portugálok megmutatták, hogyan lehet egy rosszul elkezdett meccsbe visszarázódni: 0-4-re, majd 1-7-re is álltak Izland ellen a középdöntő vasárnapi meccsén, ehhez képest a második játékrész elején 14-14-nél utolérték ellenfelüket, sőt, Antonio Aeria góljával a 37. percben már ők vezettek 17-16-ra.

Has there ever been a closer buzzer-beater? 🚨@AndebolPortugal 🇵🇹#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/QNFTCbJfdH

— EHF EURO (@EHFEURO) January 19, 2020