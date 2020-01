Újabb rangadót nyert, ezzel csoportelső a női pólóválogatott

A házigazda magyar válogatott 13-10-re legyőzte a legutóbbi Eb-n ezüstérmes görög csapatot a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság női tornájának pénteki negyedik fordulójában, ezzel eldőlt, hogy a vasárnapi, szerbek elleni zárófordulós mérkőzés eredményétől függetlenül csoportelsőként kap ellenfelet a negyeddöntőben.

A két csapat közvetlenül az Európa-bajnokság előtt már találkozott egymással, a Dunaújvárosban rendezett nemzetközi felkészülési tornán Bíró Attila együttese magabiztos játékkal 16-8-ra győzött.

A mostani találkozónak magyar szempontból az volt a tétje, hogy győzelem esetén a vasárnapi, szerbek elleni zárófordulós mérkőzés eredményétől függetlenül csoportelsőként kap ellenfelet a negyeddöntőben.

Kihagyott görög előnnyel, majd értékesített magyarral indult az összecsapás, de a rivális a második fórjából egyenlített. Az ellenfél egy szép összjátékból született center pöccintéssel került előnybe, de Garda Krisztina másodszor is beköszönt fórból. A görögök ötméteresből szereztek újra vezetést, de a harmadik hazai előny is góllal végződött, Illés Annára játszották ki szépen a figurát, ő pedig közelről húzott a kapuba. Sorra jöttek a kiállítások, a rivális pedig megint előnybe került, Leimeter Dóra azonban éppen a dudaszó pillanatában egalizált, ugyancsak fórból.

Görög gól vezette fel a második felvonást, azonban az ötödik emberelőnyét is kihasználta a hazai csapat, ezúttal Gurisatti Gréta volt a befejező. A kapuban Gangl Edina két védést mutatott be, elől viszont Keszthelyi Rita kissé kapkodva lőtt, amivel oda lett a hibátlan fórkihasználás. Nem kellett sokat várni az újabb létszámfölényes lehetőségre, Bíró pedig időt kért: a megbeszélés után Illés volt újra a befejező. Ezzel először vezetett a magyar válogatott, de nem örülhetett sokáig, mert Eleni Xenaki centergólt szerzett akcióból.

A túloldalon Parkes Rebecca is bemutatta, hogy a magyarok is tudnak gólt lőni erről a posztról – eközben a görögök két fórt is kihasználatlanul hagytak -, a magyarok centere sorozatban kétszer villant.

A nagyszünet után több mint öt percen keresztül csak kihagyott helyzeteket láthatott a közönség, a gólcsendet végül Garda törte meg ötméteresből, majd az Eb-újonc Vályi Vanda révén már megnyugtató volt az előny (10-6).

A zárófelvonás elején az egész találkozón remeklő Parkes csavargóljával lett öt gól a differencia, majd a görögök több mint egy negyed után betaláltak, egymás után kétszer is (11-8). Egy bombagól formájában négy és fél perccel a vége előtt érkezett a kilencedik görög találat, Bíró pedig időt kért, hiszen láthatóan megzavarodtak játékosai, akik viszont ezután kettős emberelőnyből sem tudtak betalálni.

Ekkor érkezett szerencsére a mezőny legjobbja, Garda, aki egy remek lövéssel három perccel a vége előtt háromra állította vissza a különbséget, amivel gyakorlatilag eldőlt a találkozó. A végén még mindkét oldalon esett egy-egy gól, így 13-10 lett a vége.

A magyar válogatott a nyolc között a B csoport negyedik helyezettjével, az olasz vagy a francia válogatottal találkozik majd. Az olimpiai kvalifikációs Eb-n egyetlen tokiói indulási jog szerezhető meg. Az európai csapatok közül ez csak a világbajnoki ezüstérmes spanyoloknak van meg.

Európa-bajnokság, nők, csoportkör, 4. forduló, A csoport: Magyarország – Görögország 13-10 (4-4, 4-2, 2-0, 3-4)

Duna Aréna

v.: Margeta (szlovén), Zwart (holland)

Magyarország: Gangl – Vályi, Garda, Gurisatti, Parkes, Keszthelyi, Máté . cserék: Szilágyi, Illés, Leimeter, Gyöngyössy, Rybanska

gól: Garda 4, Parkes 3, Illés, Leimeter 2-2, Gurisatti, Vályi 1-1, illetve Plevritu 3, Xenaki, Kocia 2-2, Avramidu, Cukala, Ninu 1-1 A csoport többi mérkőzésén:

Szlovákia – Szerbia 6-2 (1-0, 2-1, 1-0, 2-1)

Oroszország – Horvátország 34-1 (9-0, 8-1, 7-0, 10-0) A csoport állása: 1. Magyarország 12 pont, 2. Oroszország 9 (100-14), 3. Görögország 9 (72-25), 4. Szlovákia 3 (12-71), 5. Horvátország 3 (19-85), 6. Szerbia 0

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt