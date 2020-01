Keszthelyi Rita vezérletével rangadót nyertek a női pólósok

A magyar vízilabda-válogatott 9-8-ra legyőzte az orosz csapatot a női Európa-bajnokság A csoportjának harmadik fordulóban, ezzel biztosította helyét a negyeddöntőben.

A találkozó elején emberelőnyös orosz gólra a csapatkapitány Keszthelyi Rita három góllal felelt és bár Leimeter Dóra is betalált, a negyed hajrájában visszazárkózott egy gólra az ellenfelünk. A második nyolc percben a védekezés került előtérbe, a legtöbb támadás lövésig sem jutott el, A holtpontról végül szerencsére a hazai csapat mozdult el: Gyöngyössy Anikó centerből törte meg a több mint hatperces gólcsendet, aztán Vályi Vanda is betalált, de sajnos ezután ki is pontozódott.

Lehúzta a rolót a magyar válogatott, kilenc percen át gólt sem kapott.

Az oroszok a gólcsend után mégis fel tudtak zákózni, sőt 6-3-ról 6-6-ra egyenlítettek, mivel a magyar támadásokban sok volt a hiba. A bajban viszont újra Keszthelyi vállalta magára a vezér szerepét és az ő góljával ért véget a magyar gólínség, majd Szilágyi gólja nyugtatta meg a csapatot.

A zárónegyed így 8-6-os magyar előnyről indult és bár felzárkóztak egy gólra az oroszok, végül nem tudtak pontot szerezni a Duna Arénában.

Európa-bajnokság (Duna Aréna), nők, csoportkör, 3. forduló: Magyarország-Oroszország 9-8 (4-3, 2-0, 2-3, 1-2)

Kiemelt kép: MTI/Czagány Balázs