Új műfajt próbál ki a magyar vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott hiába vezetett a spanyolok elleni Európa-bajnoki csoportmeccs nagy részében, végül 11-11-es döntetlennel ért véget az összecsapás.

Märcz Tamás szövetségi kapitány szerint mindkét csapat megérdemelte az egy pontot, de a magyaroknak folyamatosan fejlődnie kell még a Duna Arénában zajló tornán.

Remek mérkőzést játszottunk, ami szerintem nemcsak itt az uszodában, hanem a televíziót nézők számára is rendkívül élvezetes lehetett. Két jól vízilabdázó csapat volt ma a vízben, jól kezdtünk és a mérkőzés közepe is rendben volt, akár végig is vihettük volna ezt az egy-két gólos vezetést, de a spanyolok is gyorsan és agresszívan játszottak, nem érdemtelenül szereztek egy pontot. Most ez erre volt elég, de a világbajnoki ezüstérmesről beszélünk, amely a vb óta sokat fejlődött, ahogyan szerintem mi is, amire még szükségünk is lesz a tornán belül