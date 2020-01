Aján: A hazámban, Magyarországon rettenetesen lejárattak

Dokumentumfilmjében korrupcióval és doppingügyek eltussolásával vádolta meg a német közszolgálati csatorna, az ARD Aján Tamást, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) elnökét.

Aján az Inforádiónak nyilatkozva azt mondta, 1975 óta a doppingellenes küzdelmet tartja élete egyik legfontosabb feladatának, éppen ezért érte mélyütésként, amikor az ARD anyagából az jött le, hogy a sportágban szemet hunytak bizonyos esetek fölött, illetve a felkészülési időszakban sok sportolót egyáltalán nem ellenőriztek.

Mind erkölcsileg, mind szakmailag, mind pénzügyileg óriási befektetésünkbe került, hogy tiszta sportágat teremtsünk. Még Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is hivatkozott arra, hogy milyen komoly doppingellenes munka folyik az IWF-nél. Ezért is furcsa, amit most az ARD közölt