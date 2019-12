A nyolcaddöntő jelentette a végállomást a 2020-as darts-világbajnokságon a kétszeres vb-győztes Adrian Lewis számára. Pedig az angol játékos karnyújtásnyira volt a továbbjutástól Dimitri van den Bergh ellen, de nem tudta lezárni a meccset és 4-3-ra kikapott.

Az angol jól kezdett, magabiztosan hozta az első két szettet, a harmadikat ugyan elveszítette, de a negyedikben, egy hektikus végjátékban javítani tudott. Innentől kezdve azonban leblokkolt 2011 és 2012 aranyérmese, a következő három játszmában összesen három leget nyert.

Belga riválisa közben szárnyalt, egyre magabiztosabb volt, majd a döntő felvonásban megnyerte a mérkőzést, a vb egyik legnagyobb fordítását bemutatva. A nyolc között a Gary Andersont búcsúztató Nathan Aspinall lesz majd az ellenfele.

VAN DEN BERGH WINS IT!

Fantastic comeback from Dimitri Van den Bergh who comes from 3-1 down to defeat Adrian Lewis 4-3! pic.twitter.com/fx21MvrgtH

— PDC Darts (@OfficialPDC) December 28, 2019