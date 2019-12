Mesterien bénázták el a meccset, de lehet, hogy megússzák

A Houston Rocketsnak sikerült bemutatnia azt a bravúrt, hogy bár 22 ponttal vezetett a San Antonio Spurs ellen idegenben, a harmadik negyedben, kétszeri hosszabbításban mégis kikapott 135-133-ra az NBA legutóbbi játéknapján.

A mérkőzés azonban még korántsem ért véget, a houstoniak próbálják a zöld asztal mellett megnyerni.

A negyedik negyedben a Rockets extraklasszisa, James Harden szerzett labdát, majd erőből zsákolt egyet. A labda átment ugyan a hálón, de beleakadt abba, így visszaperdült a gyűrű tetejére – a játékvezetők így nem adták meg a kosarat.

A Bleacher Report egy játékvezetőt kérdezett arról, hogy ilyenkor mit kellene ítélni. James Capers elmondta, a kosár akkor érvényes, ha a labda áthalad a hálón, ami itt megtörtént, ugyanakkor, ha a játékvezetők ezt esetleg nem veszik észre, akkor a csapatoknak még mindig van 30 másodpercük, hogy visszanézessék az esetet. A Houston ugyanakkor ezt az időt reklamálással töltötte, így elszalasztotta a lehetőséget.

A Rockets ugyanakkor mégis benyújtott egy óvást, hogy számítsák be a kosarat, ami viszont azt jelentené, hogy már a rendes játékidőben megnyerték a mérkőzést – szemben a hosszabbításos vereséggel. Az ESPN értesülései szerint elég optimistán áll a franchise a dologhoz. De az is lehetséges opció, hogy újra kell játszania a rendes játékidő végét.

Harden 50 pontot dobott a meccsen, viszont 38 mezőnydobásából csak 11 volt sikeres. A büntetővonalról már nem hibázott, 24 kísérletéből mindegyik pontos volt.

Luka Doncicnak ismét nagy estéje volt, 33 pontjával vezette győzelemre a Dallas Maverickset. Ráadásul ő lett a második játékos a liga történetében, aki 21. születésnapja előtt elérte a 600 pontos határt. LeBron James a másik.

Luka Doncic is the 2nd player under the age of 21 to score at least 600 points in his first 20 games of a season.

He joins LeBron James in 2005-06 as the only player to accomplish this feat. Both Luka and LeBron scored exactly 614 points. pic.twitter.com/I3fe2e6e7j

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2019. december 4.