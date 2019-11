Ez az igazi bunkóság, leköpte ellenfelét a csatár

Kirívó sportszerűtlenséget követett el Garnet Hathaway, a Washington Capitals csatára, aki az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján leköpte az Anaheim Ducks egyik játékosát. A 27 éves támadó a második negyedben szólalkozott Erik Gudbransonnal, a Ducks hátvédjével, összeverekedtek, aminek a végén, amikor már a bírók közéjük álltak, leköpte riválisát.

Chaos erupts behind the Anaheim net after Brendan Leipsic levels Derek Grant and Chandler Stephenson scores. Garnet Hathaway gets a match penalty for spitting on Erik Gudbranson pic.twitter.com/azj6YazNTM

— Brady Trettenero (@BradyTrett) November 19, 2019