Shotgunnal a kezében üldözött el egy feldühödött férfit az NFL-játékos

Elég kellemetlen élményben volt része nemrég Fletcher Coxnak, az NFL-ben szereplő Philadelphia Eagles védőjátékosának. Egy bizonyos Corbyn Nyemah próbált meg betörni hozzá, aki az exbarátnőjét kereste. Kint megrongálta a nő autóját, baseball-ütővel a kezében körözött a ház körül, kövekkel dobálta meg a bejárati ajtót.

Cox ekkor vette magához a shotgunját, de mielőtt még kiment volna a férfihoz, felhívta a rendőrséget és bejelentette, hogy be akarnak törni hozzá.

Nyemah ekkor az autójába pattant és elhajtott, a rendőrök pedig üldözőbe vették. Ekkor még nem kapták el, csak utólag. Amikor a hírről beszámoló Action News elérte, kamera elé ugyan nem akart állni, de elismerte, amit tett. Azt mondta, ő csak beszélni akart korábbi barátnőjével, hogy rendezzék a kapcsolatukat.

Action News Exclusive: Man arrested after violent altercation at home of Philadelphia Eagles DT Fletcher Cox. @chadpradelli reports:https://t.co/PP81h6fKQI

— Action News on 6abc (@6abc) October 23, 2019