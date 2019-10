Hosszú Katinka: Most a legjobb úszónak lenni

Hosszú Katinka az International Swimming League-gel (ISL) kapcsolatban válaszolt kérdésekre az M4 Sport késő esti adásában. Mint elmondta, ez a profi liga, amelyben csapatok versenyeznek egészen új színt visz majd az úszóversenyekbe.

Most a legjobb úszónak lenni, amikor ennyi lehetőség, verseny és liga van. Forradalmi dolog, hogy elindult egy profi liga! Tűkön ülünk az Iron csapattal, mert lement két forduló az ISL-ből, de nekünk még csak most az első Dallasban, utána pedig Budapestre látogat a mezőny és nagy show-val készülünk. Hasonlít a liga az amerikai egyetemi bajnokságra, mert itt is csapatokban versenyzünk, ez más színt visz majd az úszásba