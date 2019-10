Petr Cech hokikapusnak állt, már csapata is van

Megvalósítja álmát Petr Cech és miután abbahagyta a labdarúgói karrierjét, új sportágban áll kapuba: jégkorongban. Nem titok, hogy a plzeni családban felnövő futballista gyerekkorában hokikapus akart lenni, ám édesapja inkább arra biztatta, hogy focizzon, mert a jégkorongfelszerelések nagyon drágák voltak.

Cech szót is fogadott és szép lassan a világ egyik legjobbja lett a poszton:

Az idén 37 éves immár visszavonult labdarúgó minden szabadidejében azon volt, mióta abbahagyta a focit, hogy jégkorongozóként is beállhasson a kapuba és a Guildford Phoenix csapata le is csapott rá.

– mondta újdonsült játékosáról Milos Melicherik edző.

**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**

The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix!

Full story here: https://t.co/DdpOdLz6yb pic.twitter.com/kyQuERVBHa

— Guildford Phoenix (@gford_phoenix) October 9, 2019