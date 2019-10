Jégkorongkapus is meghalt a kitzbüheli mészárlásban

Vasárnapra virradó éjjel az Innsbruckhoz közeli osztrák síparadicsomban, Kitzbühelben egy 25 éves férfi megölte volt barátnőjét, annak új barátját, valamint a 19 éves lány szüleit és testvérét is.

Osztrák lapok szerint az egyik áldozat a 24 éves jégkorongkapus, Florian Janny volt, aki jelenleg az Alpesi Ligában (Alps Hockey League) szereplő EC Kitzbühelben védett. Első mérkőzését éppen szombat este vívta, amikor csapata hazai pályán 2-1-re kikapott az olasz Asiagótól.

Janny a 2016-17-es és a 2017-18-as szezonban a EHC Liwest Black Wings Linz színeiben összesen 21 mérkőzésen szerepelt az EBEL-ben is, három alkalommal pályára lépett a Fehérvár ellen is. (Sőt, 2012-ben még a az EBEL utánpótlás bajnokságában, az EBYSL-ben is védett a magyar csapat ellen.)

Florian Jannyval nem csupán egy kapust, hanem mindenekelőtt nagyszerű embert és barátot veszítettünk el. Ezekben a nehéz órákban részvétünket fejezzük ki a Florian családnak, és még mindig nem fogtuk fel, hogy soha többé nem látjuk őt. Óriási űr maradt utána

– mondta Christian Perthaler, a Linz ügyvezető igazgatója.

Kiemelt fotó: Twitter