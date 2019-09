35 évesen indult első vébéjén, országos csúcsot lökött a magyar súlyemelő

Szuromi Tímea ötödik lett összetettben a thaiföldi Pattayában zajló súlyemelő-világbajnokságon a 81 kilogrammos kategória B csoportjának szerdai versenyén, amelyen lökésben országos csúcsot állított fel, írja az MTI.

A BKV Előre sportolója, aki 35 évesen indulhatott élete első vb-jén, a délelőtti erőpróbán kiválóan helytállt: egyéni rekordokat, közte egy országos csúcsot és hat jó gyakorlatot produkálva öt vetélytársát tudta megelőzni.

Szakításban 90 kilón kezdett, 93-mal folytatta, majd – egy kilóval felülmúlva korábbi legjobbját – 95-ön is magabiztos fogást mutatott be. Lökésben eddigi 116 kilós legjobbját adta át a múltnak, a 110-es sikeres nyitány után a 114, majd a 118 kilogrammal is megbirkózva. Utóbbi nem csupán egyéni, hanem magyar felnőtt csúcsot is jelentett egyben.

Nagyon boldog vagyok, madarat lehetne fogatni velem. Lökésben kifacsartam magamból mindent, szakításban viszont maradt bennem, úgyhogy további fejlődést várok

– mondta az MTI-nek Szuromi Tímea, aki ötödik éve súlyemelő, azelőtt erőemelésben jeleskedett.

Összetettben 213 kg-ig jutott, amivel az ötödik helyen zárt. Hogy a súlycsoport teljes rangsorában hányadikként végez, arra az A csoport csütörtöki vetélkedésének befejeztével derül fény.

A háromtagú magyar vébécsapatból utolsóként a plusz 109 kilogrammos kategóriában szereplő Nagy Péter mutatkozik be, a szegedi ólomsúlyú a zárónapon, pénteken lép versenydobogóra. Nagy felkészülése nem volt zökkenőmentes, a napokban elég élesen bírálta a magyar szövetséget egy facebookos kirohanásban.

Kiemelt kép: Facebook / Szuromi Tímea Olympic Weightlifter