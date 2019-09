Miután elküldte a Patriots, Brown bejelentette visszavonulását

Egy nappal azután, hogy az NFL címvédője, a New England Patriots felbontotta a szexuális zaklatással vádolt Antonio Brown szerződését, a 31 éves amerikaifutballista bejelentette a visszavonulását.

Brown ellen korábbi személyi edzője, Britney Taylor szeptember 10-én polgári peres keresetet nyújtott be Floridában azt állítva, hogy a 2018 májusában megerőszakolta Miamiban. Brown visszautasította a vádat.

Közben a Sports Illustrated előjött egy másik történettel, amelyben egy magát megnevezni nem kívánó nő arról beszélt, hogy a sportoló 2017 júniusában erőszakkal megcsókolta és szexuálisan bántalmazta Pittsburgh-ben.

A cikk megjelenését követően Brown megfenyegette a nőt, akinek ügyvédje az NFL-hez fordult. Az ügymenet innentől kezdve felgyorsult, a Patriots vezetői pedig azonnal elküldték az elkapót, aki mindössze egy meccset játszott a csapat színeiben.

Vasárnap Brown Twitter-üzenetben jelezte, befejezi pályafutását.

– írta, hozzátette, nagyon reméli, hogy a játékos-szakszervezet ezt nem hagyja annyiban, és ő is hozzájut a szerződésben rögzített pénzéhez.

Will not be playing in the @NFL anymore these owners can cancel deals do whatever they want at anytime we will see if the @NFLPA hold them accountable sad they can just void guarantees anytime going on 40m 2 months will see if they pay up !

— AB (@AB84) 2019. szeptember 22.