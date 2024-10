„És azon a padon alkut kötöttem Istennel” – Iván leengedi a kötelet a mélybe, és segít felmászni rajta

Csak véletlen egybeesés, de most is éppen egy padon ülünk Ivánnal. Persze nem ugyanazon, meg nem ugyanott, hanem a gyönyörű, várromok övezte Tettye parkban, a Pécs fölötti dombon.

Wiesner Iván annyira elfoglalt ember, hogy a mi találkozónkat is nehéz volt összehozni. Ha most nem velem lenne, akkor éppen mit csinálna? Az órájára pillant.

Mi van most, késő délelőtt? Igen. Hát általában ilyenkor megbeszéléseim vannak a vármegye valamelyik gyermekintézményének vezetőivel. Vagy találkozóm egy-egy problémás helyzetű fiatallal, lent egy kávézóban. Az is elképzelhető, hogy az önkormányzatban lennék éppen, oda most sűrűn kell járnom, mert folyamatban van egy közös ügyünk: az alapítványunk kapott tőlük két nagy bérlakást a városban, amit mi krízisotthonnak fogunk használni. Most zajlik a felújítás. Én egyébként a krízisotthonnál szívesebben használom a dobbantóház elnevezést, mert sokkal pontosabb. Vagy ki tudja, éppen a városban szaladgálnék, hogy összeszedjem a süteményeket. Önkéntesként helyi asszonyok készítik egy-egy tepsivel – ők a mi sütikommandónk tagjai –, aztán bedobozoljuk a finomságokat, és már viszem is be az otthonba, hadd szippantsanak be a gyerekek egy kis nagymamaillatot. Éppen ma is lesz egy foglalkozásunk…