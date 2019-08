UFC: a 203 centis óriás padlóra került, majd TKO-val támadt fel

Az ex horvát vérvonalú, de már Clevelandben született Stipe Miocic lett magyar idő szerint vasárnap hajnalban az UFC nehézsúlyú bajnoka. A korábbi amerikai egyetemi bajnok és olimpikon birkózó az anaheimi gálán Daniel Cormiertől vette vissza a címet. Ráadásul úgy, hogy ellenfele az első három menetben hasonlóan fölénybe került, mint amikor tavaly, amikor Cormier rögtön az elején KO-zta a 203 centis óriást.

Aztán a negyedik menetben magára talált. Taktikát váltott, elkezdett testre támadni és a sorozatos pontos ütések megtették a hatásukat; Cormier egyre lejjebb engedte a kezét, amit két iszonyatos jobbegyenessel használt ki Miocic.

A 40 éves Cormier megroggyant, a ketrechez támaszkodott és a mérkőzésvezető technikai KO-val véget vetett a mérkőzésnek a küzdelmet.

GET THE STRAP. Down goes DC! @stipemiocic @Bottlegate pic.twitter.com/BaoH5RlzV7

— Nick.Manfredi (@ManfrediNick) August 18, 2019