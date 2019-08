Van olyan szenvedélyed, amivel a 90-es évek óta nem tudsz leállni?

Újabb egy szezonra elkötelezte magát az Atlanta Hawks kosárlabdacsapatához Vince Carter, aki NBA-rekordot jelentő 22. idényére készül, amely után visszavonul.

Az ESPN csatorna információi szerint a 42 éves játékos már mindenben megállapodott a Hawksszal, melyben 76 meccsen lépett pályára az előző kiírásban és mérkőzésenként 7,4 pontot szerzett átlagban.

A veterán bedobó 1998-ban a Toronto Raptorsban mutatkozott be a ligában, majd hat és fél év után a New Jersey Netshez került. Játszott még az Orlando Magicben, a Phoenix Sunsban, a Dallas Mavericksben, a Memphis Grizzliesben és a Sacramento Kingsben, mielőtt 2018-ban Atlantába szerződött.

Az alapszakaszban 1481 mérkőzésen 17,2 pontot, a rájátszásban pedig 88 meccsen 18,1 pontot ért el átlagban.

Az amerikai válogatottal 2000-ben olimpiai bajnok Carter – aki 1999-ben az év újonca volt az NBA-ben – jelenleg Dirk Nowitzkivel, Kevin Garnett-tel, Kevin Willisszel és Robert Parish-sel közösen tartja a ligarekordot 21 lejátszott szezonnal,

a következő idénytől viszont egyedüli rekorder lesz.

Ráadásul ha 2020-ban is pályára lép, akkor elmondhatja majd magáról, hogy az 1990-es, a 2000-es, a 2010-es és a 2020-as években is volt NBA-meccse. Nem semmi. Ilyen az, ha valaki szenvedélyesen szereti, amit csinál.

When Vince Carter completes his 22nd NBA season, he can say he played in the 90s, 00s, 10s, 20s!

42-year-old Vinsanity Mixtape

📼: @ATLHawks

pic.twitter.com/ydVc3AY0wS

— Ballislife.com (@Ballislife) August 5, 2019