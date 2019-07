Nagy verést kapott, belehalt agysérülésébe az orosz bokszoló

Agyműtétje után elhunyt az az orosz profi ökölvívó, akit péntek esti mérkőzéséről kritikus állapotban vittek kórházba az egyesült államokbeli Marylandben, írja az MTI. A 28 éves, szentpétervári Makszim Dadasev technikai KO-val szenvedett vereséget a Puerto Ricó-i Subriel Matiastól.

Bár padlóra egyszer sem került, a mérkőzés végén összeesett a ringben, majd a gyors orvosi segítség ellenére a mentőautóban elveszítette öntudatát, és már nem is tért magához.

This video of Buddy McGirt urging Maxim Dadashev to stop fighting was hard to watch Friday, it’s even harder now. Heart-breaking. pic.twitter.com/BNjsdpJfle

— Ariel Helwani (@arielhelwani) 2019. július 23.