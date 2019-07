Fábiánné az NDK-s sportolónőkhöz hasonlította a magyar kajakost

Július elején robban az újabb kajakos doppingbomba, a világ-, és Európa-bajnok kajakos, Takács Tamara vizeletében anabolikus szteroidra, Sztanozonolra bukkant a Magyar Antidopping Csoport. A sportolónőre négy év eltiltás vár, de ő azt mondta, csak áldozat, ezért a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordul és fellebbez az ítélet ellen.

A kajakosok lebuktatják magukat, mert jobb a helyi, mint a világbotrány A világ- és Európa-bajnok kajakos, Takács Tamara doppingesete után kérdeztünk arról, mit tesznek azért, hogy kiszűrjék a tiltott szert használókat.

A sportolónő csütörtök este sajtótájékoztatót tartott, amelyen a borsonline állítása szerint elég keményen fogalmazott korábbi edzője, Fábiánné Rozsnyói Katalinnal kapcsolatban. A lap idézte a sportolónőt, aki szerint „valaki(k) tudatosan mérgezi(k) a sportolókat, hiszen Dombvári Bence is hasonlóan sztanozolollal bukott meg, és ő szintén azt állította: valaki belecsempészte az ételébe vagy az italába a tiltott szert”. Takács elmondta azt is, furcsállja, hogy egykori mestere előbb tudta, hogy sztanozololt találtak a szervezetében, mint saját maga. A lap munkatársa rákérdezett arra, hogy ez azt jelenti, Kati néni szennyezte-e be a táplálékkiegészítőjét, amire azt felelte, nem ezt állítja, csupán értetlenül áll az állítása előtt.

A borsonline megszólaltatta Fábiánné Rozsnyói Katalint is, akit Takács tavaly nyáron hagyott el. Az edzőlegenda szerint „hülyeség, amit Tamara” állít. Az olimpiai-, világ-, és Európa-bajnokok sokaságát – többek között Kőbán Rita, Kovács Katalin, Janics Natasa – felnevelő keménykezű edzőnő azt mondta, sosem nyilatkozta senkinek, hogy Tamara sztanozololt használt volna.

Ellenben tény, hogy amikor a szintén edző Mónika lánya négyszemközt mutatott egy fényképet Tamaráról, megjegyezte: tiltott szerrel él.

Észrevételét arra alapozta, hogy a 76 éves, sokat tapasztalt edzőnő a nyolcvanas években látta a ma már bevallottan államilag anabolikus szteroidokkal doppingolt NDK-s sportolónőket és ugyanazt látta Tamara estében is: a vékony, csinos lány nagydarab lett és felpuffadt az arca.

A sztanozonol

A sztanozonol a doppingtémában jártas orvosok szerint ugyan régi szer – 1988-ban a magyar súlyemelők közül Szanyi Andor, Csengeri Kálmán és a kor leggyorsabb embereként számon tartott kanadai atléta, Ben Johnson is ezzel a szerrel akadt fent a doppingvizsgálaton –, de a mai napig tökéletesen alkalmas minőségi, funkcionális izmok „építésére”. Más kérdés, hogy rém lassan ürül ki a szervezetből, ezért a jelenlegi váratlan orvosi ellenőrzések miatt könnyű vele lebukni. A sportolók közti népszerűségét jelzi az a tény is, hogy 2017-ben anabolikus szteroiddal kapcsolatos pozitív vizsgálati eredményt publikált sportolók közül húsz százalék, azaz minden ötödik Stanozonolt használt.