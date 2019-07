Fucsovicsnak nagyon fájhat a 12. kiemelt elleni vereség

Fucsovics Márton életében először jutott el Wimbledonban a második fordulóba, ahol a 12. helyen kiemelt, világranglistán tizedik olasz Fabio Fognini várt rá. Korábban kétszer játszottak egymással, a tavalyi pekingi tornán az olasz győzött, majd Fucsovics Bécsben vágott vissza neki. Tavaly októberben a párizsi Masters-tornán is összecsaptak volna, de akkor Fucsovics combsérülése miatt visszalépett.

Most Fucsovics kezdett jobban, övé volt az első brék, de 4:3-as vezetésénél Fognini vissza tudta venni az adogatójátékot és végül a rövidítés döntött a szett sorsáról.

Fognini 3-1-re vezetett, Fucsovics innen fordított 4-3-ra, 6-4-nél két szettlabdája is volt, de az olasz még egyenlíteni tudott, a harmadik játszmalabdánál azonban Fucsovics egy ásszal lezárta a dolgokat.

A második játszma második játéka maratonira sikeredett, Fognininak két bréklabdája is volt, de ezeket Fucsovics hárította, a harmadikat azonban az olasz egy szép megoldással kihasználta. Fucsovics egyből visszabrékelhetett volna, de a két lehetőségéből egyiket sem tudta megragadni. Az olasz 3:2-es vezetésénél újabb esélye volt a magyar játékosnak az egyenlítésre, de Fognini megint megakadályozta ebben, majd 6:4-re behúzta a szettet.

A harmadik játszmában 2:2-nél Fucsovics hárította ellenfele bréklabdáját, majd 5:4-nél egy labdára volt a szett megnyerésétől, ám végül ismét a tie-break döntött. Fognini ezúttal jobban koncentrált a rövidítésre, 1-0-s Fucsovics-vezetés után négy pontot nyert zsinórban, ez az előny pedig kitartott, így már ő állt jobban a játszmákat tekintve.

Fucsovics nem zuhant össze, a negyedik szett első játékában egyből elvette Fognini adogatását, majd 3:1-nél megismételte ezt.

5:1-nél Fucsovicsnak négy szettlabdája is volt, de Fognini ekkor még megmenekült, a következő gémben azonban a magyar teniszező kiszerválta a játszmát, így jöhetett a döntő szett.

Amelynek az elején bajba került Fucsovics, mert a második játékban a hálóba püfölt kiszorított helyzetből egy tenyerest Fognini bréklabdájánál, így az olasz 2:0-ra elhúzott. Fucsovics 3:0 után nyerte az első játékot, majd sikerült brékelnie, aztán bréklabdát hárítania, és 3:3-nál utolérte ellenfelét.

A nyolcadik játékban Fognini nagyon éles volt, és ismét brékelte Fucsovicsot, és aztán már nem remegett meg, az első meccslabdáját kihasználva megnyerte a 3 óra 38 perces meccset. Fucsovics remekül játszott, éppen azért bosszankodhat, mert csak egy kevés hiányzott számára ahhoz, hogy ő készüljön a harmadik fordulóra.

Ott lesz a legjobb 32 között a harmadik helyen kiemelt spanyol Rafael Nadal is, aki négy játszmában legyőzte az ausztrál Nick Kyrgiost. Az első játszmában Nadal irányított, 6:3-mal be is söpörte a játszmát.

Ebben a szakaszban Kyrgios egy alkalommal 230 kilométer/órás sebességgel szervált másodszorra, ez minden idők második leggyorsabb ilyen adogatása.

A rekordot a horvát Ivo Karlovic tartja 232 km/órával még 2007-ből. Az egyenlítő ausztrál játékos később sportszerűtlenül viselkedett, többször perlekedett a vezetőbíróval, egyszer pedig szándékosan Nadal testére ütötte a labdát nagy sebességgel.

A harmadik játszmában a spanyol sztár rövidítést nyert pályafutása során először Kyrgiosszal szemben, majd ezt megismételte a negyedik szettben is. Végül 3 óra 7 perc alatt harcolta ki a győzelmet.

Eredmények, 2. forduló: férfiak:

Fognini (olasz, 12.) – FUCSOVICS (magyar) 6:7 (6-8), 6:4, 7:6 (7-3), 2:6, 6:3

Nadal (spanyol, 3.) – Kyrgios (ausztrál) 6:3, 3:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-3)

Sandgren (amerikai) – Simon (francia, 20.) 6:2, 6:3, 4:6, 3:6, 8:6

Schwartzman (argentin, 24.) – Köpfer (német) 6:0, 6:3, 7:5

Berrettini (olasz) – Bagdatisz (ciprusi) 6:1, 7:6 (7-4), 6:3

Federer (svájci, 2.) – Clarke (brit) 6:1, 7:6 (7-3), 6:2

Nisikori (japán, 8.) – Norrie (brit) 6:4, 6:4, 6:0

Kukuskin (kazah) – Isner (amerikai, 9.) 6:4, 6:7 (3-7), 4:6, 6:1, 6:4

Sousa (portugál) – Cilic (horvát, 13.) 6:4, 6:4, 6:4

Evans (brit) – Baszilasvili (georgiai, 18.) 6:3, 6:2, 7:6 (7-2)

Johnson (amerikai) – De Minaur (ausztrál, 25.) 3:6, 7:6 (7-4), 6:3, 3:6, 6:3

Pouille (francia, 27.) – Barrere (francia) 6:1, 7:6 (7-0), 6:4

Millman (ausztrál) – Györe (Djere, szerb, 31.) 6:3, 6:2, 6:1

Struff (német, 33.) – Fritz (amerikai) 6:4, 6:3, 5:7, 7:6 (7-2)

Querrey (amerikai) – Rubljov (orosz) 6:3, 6:2, 6:3

Tsonga (francia) – Berankis (litván) 7:6 (7-4), 6:3, 6:3 nők:

Barty (ausztrál, 1. ) -Van Uytvanck (belga) 6:1, 6:3

Bertens (holland, 4.) – Townsend (amerikai) 3:6, 7:6 (7-5), 6:2

Davis (amerikai) – Kerber (német, 5.) 2:6, 6:2, 6:1

Kvitova (cseh, 6.) – Mladenovic (francia) 7:5, 6:2

Stephens (amerikai, 9.) – Vang Ja-fan (kínai) 6:0, 6:2

S. Williams (amerikai, 11.) – Juvan (szlovén) 2:6, 6:2, 6:4

Bencic (svájci, 13.) – Kanepi (észt) 6:3, 6:1

Vang (kínai, 15.) – Zidansek (szlovén) 6:1, 6:2

Görges (német, 18.) – Flink (orosz) 6:1, 6:4

Konta (brit, 19.) – Siniakova (cseh) 6:3, 6:4

Mertens (belga, 21.) – Niculescu (román) 7:5, 6:0

Suárez (spanyol, 30.) – Parmentier (francia) 7:6 (7-2), 7:6 (7-4)

Riske (amerikai) – Jorovic (szerb) 6:2, 6:7 (3-7), 9:7

Dart (brit) – Haddad Maia (brazil) 7:6 (7-4), 3:6, 6:1

Strycova (cseh) – Siegemund (német) 6:3, 7:5

Linette (lengyel) – Anisimova (amerikai) 6:4, 7:5

Kiemelt kép: MTI/EPA/Andy Rain