Fontos meccsen kapott ki a Szolnok a vízilabda BL-ben

Újoncokkal is hozta a kötelezőt a magyar pólócsapat

A Szolnoki Dózsa 11-10-re kikapott a címvédő Olimpiakosz vendégeként a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének tizedik fordulójában.

Vereségükkel a 2017-ben BL-győztes Tisza-partiak három pontos hátrányba kerültek a csoport utolsó továbbjutó helyét elfoglaló görög együttessel szemben négy fordulóval a zárás előtt.

A forduló előtt mindkét csapat 15 pontos volt, az Olimpiakosz jobb gólkülönbségének köszönhetően állt a csoport harmadik helyén. Mivel a Hannover részvétele házigazdaként biztos a BL nyolcas döntőben, így ebből a csoportból csak három gárda jut tovább, és ezért is rendkívül fontos volt a Szolnok számára ez az összecsapás.

Ennek megfelelően a magyar együttes az első félidőben többször is vezetett, a második negyedben már három góllal is (2-5), de a hazaiak a nagyszünet előtt felzárkóztak. A harmadik negyedben összesen nyolc gól esett, de nem a szolnokiaknak kedvező leosztásban: Alekszandrosz Gunasz egy másodperccel a játékrész vége előtt szerzett találatával 1-0 után ismét a címvédő vezetett, előnyét pedig az utolsó felvonásban is őrizte.

Végeredmény – Férfi Bajnokok Ligája, B csoport, 10. forduló Olimpiakosz (görög)-Szolnoki Dózsa 11-10 (2-2, 2-3, 5-3, 2-2)

Nyitókép: vizilabda-szolnok.hu