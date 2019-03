Újoncokkal is hozta a kötelezőt a magyar pólócsapat

A magyar férfi vízilabda-válogatott 24-8-ra győzött kedden Málta vendégeként a világliga selejtezőjében, a csoportkör hatodik, utolsó fordulójában. A magyar válogatott már korábban biztosította csoportelsőségét, ami azt jelenti, hogy ott lesz az Európa Kupa nyolcas döntőjében.

A tét nélküli keddi mérkőzésen Märcz Tamás szövetségi kapitány két újoncnak, Gyárfás Tamásnak (Eger) és Várnai Kristófnak (BVSC) adott játéklehetőséget, a csapatkapitány pedig pályafutása során először Manhercz Krisztián (OSC) volt.

A hazaiaknak eleinte sikerült megakadályozniuk néhány magyar támadást, ennek ellenére az első negyed végére már négygólos különbség alakult ki. A hűvös időben, nagy szélben és szokatlan fényviszonyok között megrendezett meccs folytatásában a vendégek több alkalommal is gyors ellentámadás végén növelték előnyüket, így a nagyszünetben már tíz találattal vezettek.

A máltaiak többször szabálytalankodtak, három játékosuk is kipontozódott, a magyarok viszont két büntetőt is kihagytak, ennek ellenére tovább nőtt a különbség. A negyedik felvonásban már több volt az üresjárat mindkét csapat játékában, a vendégek azonban így is eljutottak öt gólig, összesen pedig 24 találatig.

Férfi világliga, selejtező, A csoport: Málta-Magyarország 8-24 (2-6, 1-7, 3-6, 2-5)

Nyitókép: waterpolo.hu/Tóth Szabolcs/Gzira