Star Wars-rajongók, fegyverbe! Hivatalos sport lett a fénykardpárbaj

Nem kell ahhoz megveszekedett Csillagok háborúja-rajongónak lenni, és ismerni az összes karakter nevét és történetét, hogy az ember menőnek találja a fénykardozást. Valószínűleg nem lövünk mellé, ha azt mondjuk, aki megnézett akár csak egy filmet is az immár nyolcrészes eposzból, az utána beleképzelte magát Darth Vader vagy Luke Skywalker bőrébe, és egy esernyővel vagy sodrófával fénykardozást imitált.

A francia fanok lassan elkezdhetnek edzeni, miután az országban hivatalos sportként jegyezték be a fénykardpárbajt. A párbajozó felek kárt szerencsére nem tudnak tenni egymásban, mivel a műanyagból készült kardok csak kinézetükben és hangjukban hasonlítanak a film által ikonikussá tett lézerfegyverekre.

A mostani kezdeményezés célja, hogy rávegye az embereket a mozgásra, elsősorban a fiatalokat, akik gyakran a kelleténél sokkal jobban rá vannak gyógyulva a telefonjukra, mintha más nem is létezne.

“A fiatal korosztály nem nagyon sportol semmit, maximum a hüvelykujját mozgatja, amikor a telefonját nyomkodja. A tapasztalat azt mutatja, nehéz elérni, hogy felkeljenek a kanapéról és mozogjanak egy kicsit. Ezért próbálunk teremteni egy közös kapcsolódási pontot a sportágunk és a modern technológia között, ami növelheti a sportolási hajlandóságot” – nyilatkozta Serge Aubailly, a Francia Vívó Szövetség főtitkára.

A korábbi generációkat a Zorro-, Robin Hood- vagy A három testőr-filmek révén lehetett megnyerni a vívás számára, de manapság a Csillagok háborúja jobb hívószónak tűnik.

De nemcsak a fiatalok kaphatnak kedvet a fénykardozáshoz, hanem azok is, akik fiatalnak érzik magukat a szívükben. A Time által közölt riportban például megszólalt egy 49 éves rendőrtiszt, Philippe Bondi, aki 20 éves hagyományos vívás után tért át az új verzióra.

Bondi 350 eurót (nagyjából 111 ezer forint) költött a védőfelszerelésére (kesztyű, váll, mellkas-, sípcsontvédő) és a fénykardjára, amely zölden világít, mivel ő az idős jedimesterre, Yodára esküszik.

– mondta Bondi, aki 4 órát autózott Metzből, hogy részt vegyen a párizsi fénykardversenyen, amelyen összesen harmincnégyen indultak. A meccsek előre lefektetett szabályokkal zajlottak, egy csörte 3 percig tart, de korábban is véget érhet, ha valamelyik vívó eljut 15 pontig.

Athletes can act out “Star Wars” fantasies in a galaxy not so far away. The fencing federation in France has officially recognized lightsaber dueling as a competitive sport. Read the full story from @johnleicester: https://t.co/QBmO0XL8Ef pic.twitter.com/z015rHL5Bu

— The Associated Press (@AP) 2019. február 18.