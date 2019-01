Változtat a taktikán a magyar kéziválogatott

Csoknyai István szövetségi kapitány elmondta, a magyar férfi kézilabda-válogatott változtat a cseretaktikáján az Angola elleni csoportmérkőzésen (vasárnap, 18 óra) a német-dán közös rendezésű világbajnokság vasárnapi játéknapján, írja az MTI.

Voltak olyan időszakok [a pénteki nyitómeccsen], amikor a támadás és a védekezés közötti átmenetben három játékost is cseréltünk, ezt vasárnap nem fogjuk tudni megcsinálni, és nem is jó ez az irányvonal. Nem tudtunk kontragólt lőni, illetve Angola rendkívül gyors kézilabdát játszik, ezért is biztos, hogy ezen változtatnunk kell. Maximum egy cserét tervezünk, speciális esetben lehet csak kettő