Háborúnak indult, díszmenet lett a franciák meccséből

Kemény csatának ígérkezett a Franciaország-Szerbia összecsapás a világbajnokság csoportkörének második fordulójában. A szombati találkozón rendkívül kemény szerelések is tarkították a meccset, a legdurvább esetnél Cedric Sorhaindo úgy lökte meg Mijajlo Marsenicet a levegőben, hogy pont összefejelt Timothey N’Guessannal (nyitóképünkön). Mindkét játékos a földön maradt, Marsenic szemöldöke fel is szakadt és csúnyán vérzett, komoly szócsata is volt az érintettek között.

A találkozó folytatódott, a címvédő pedig egy 4-0-s szériával ellépett, félidőben három gól volt a különbség. Ekkor még nehéz volt elképzelni, hogy 11 góllal nyer majd Franciaország. Pedig így történt.

Fordulás után kíméletlen volt a vb-címvédő, Vincent Gérard kapus teljesítménye is jelentősen feljavult és két 5-0-s sorozat el is döntötte a meccs sorsát. A franciák végül 32-21-re verték Szerbiát.

Ezalatt Dánia pont olyan simán nyert Tunézia ellen, ahogyan mindenki várta: félidőben már kilenccel mentek a skandinávok, végül 36-22-s sikert arattak.

Nyitókép: Michael Kappeler/dpa