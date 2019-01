Potyázott a vébén a kézikapus, dühében szétrúgta a kapufát

Második EHF Kupa-meccsét is behúzta a Siófok

Bár a mérkőzés eleje még szoros volt, a világbajnoki címvédő francia kézilabda-válogatott végül magabiztosan verte Szerbiát a német-dán közös rendezésű vébé csoportkörében, az egyaránt 5-5 gót szerző Nedim Remili és Ludovic Fabregas vezetésével 32-21 lett a találkozó vége.

Háborúnak indult, díszmenet lett a franciák meccséből A szerbek úgy tűnt megizzasztják a címvédőt, de a második félidőben jött a cudar valóság.

A kapuban ezúttal is Vincent Gérard kapott helyet, aki 32 lövésből 11-et hárított, 34 százalékkal védett. Lehetett volna egy picivel jobb is ez a mutató, ám a 32 éves kapus benézett az első félidő végén egy időn túli szabaddobást: Ivan Mosic a francia sorfal legmagasabb pontja felett lőtt kapura, és ugyan Gérardnak könnyen fognia kellett volna a labdát, a kezei között a kapuba csúszott. Kicsit felhúzta magát a dolgon, mert kettőt is belerúgott a kapufába – később aztán őt választották a meccs emberének.