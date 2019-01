Ha itt egyszer hibázol, százszor hibázol: elkezdődött az NFL-rájátszás

Elindult a nagyfiúk ligája, vagyis az NFL-rájátszás, ahol már egyenes kieséses rendszerben küzdenek tovább a csapatok a Vince Lombardi-trófeáért. Az első körben, a Wild Card hétvégén négy meccset rendeztek, amelyeknek a továbbjutói a később bekapcsolódó kiemelt csapatokkal játszanak majd. A négy találkozóból három szoros volt, egy pedig meglepően sima. Lássuk:

Indianapolis Colts – Houston Texans (21-7)

A meccs nyertese: Andrew Luck

A meccs vesztese: Deshaun Watson

Luck kis túlzással életében először játszhatott jelentősebb sérülés nélkül és ez meg is látszott a Colts játékán. A támadások olajozottan mentek, a támadóegységben nem voltak üresjáratok, mindenki tudta a helyét, az irányító pedig végre rászolgált arra, hogy a Coltsnál az új Peyton Manningnek tartják. A másik oldalon Deshaun Watson életében először lépett pályára a rájátszásban. A fiatal irányító küzdött, de a Texans nem volt elég éles, sem elől, sem hátul. Az viszont biztató jel lehet a jövőre nézve, hogy Watson a nagy tét súlya alatt is össze tudott hozni egy TD-t. Akárhogy is, a Colts megerősödve várhatja a folytatást, a mutatott játék alapján pedig nem valószínű, hogy sokan akarnának az Indianapolis ellen játszani.

Dallas Cowboys – Seattle Seahawks (24-22)

A meccs nyertese: Ezekiel Elliott

A meccs vesztese: Russel Wilson

Amilyen meglepő volt Luck magabiztos játéka az első meccsen, legalább annyira üdítő volt Dak Prescott teljesítménye a Seahawks ellen. Az ember, akinek eddig az volt a legnagyobb teljesítménye, hogy kiszorította a Dallas-i legendát, Tony Romót a kezdőből, most tényleg letett valamit az asztalra. A meccs nyertese ennek ellenére mégsem ő lett, hanem a magánéleti botrányok általá csúnyán megtépázott Ezekiel Elliott, aki összesen 169 yardot futott a labdával, ráadásul egy TD-t is szerzett. A mérkőzés vesztese egyértelműen Russel Wilson lett, aki simán ott tarthatna, ahol Tom Brady, ha állna előtte megfelelő támadófal, de ez már egy régi történet Seattle-ben, raádásul semmi vezetői döntés nem utal arra, hogy ezen változtatni akarnának. Wilson így is jót ment, 22 pontig jutottak, pedig szinte végig menekülnie kellett.

Baltimore Ravens – Los Angeles Chargers (17-23)

A meccs nyertese: Michael Badgley

A meccs vesztese: Lamar Jackson

A Chargers az egész mezőny talán legkellemetlenebb csapata. A kisebbik LA-franchiseban nincsenek világsztárok vagy top5-ös játékosok, vannak viszont elképesztő munkabírású csapattagok, akiket piszok nehéz megverni. A Ravens pontosan tudja, hogy miről beszélek, hiszen hazai pályán kaptak ki a Chargerstől, ráadásul úgy, hogy az első félidőben 4 mezőnygóllal vezetett 12-0-ra a vendég csapat. A meccs legjobb játékosa egyértelműen a rúgó, Michael Badgley lett, a 23 éves játékos gyakorlatilag eldöntötte a meccset azzal, hogy egyszer sem remegett meg a lába. A túloldalon egy friss arc, Lamar Jackson irányított, aki Joe Flacco sérülése miatt került a kezdőbe. Jackson a nagy tét ellenére összességében jól mozgott, de aprókat hibázott. Azt persze nem tudni, hogy mi lett volna, ha Flacco irányító, ezt a védelmet és special teamet talán ő sem verte volna meg.

Chicago Bears – Philadelphia Eagles (15-16)

A meccs nyertese: Nick Foles

A meccs vesztese: Cody Parkey

Annak ellenére, hogy nem született sok pont, az egész hétvége legjobb meccsét játszotta egymás ellen a Bears és az Eagles. A címvédőnek vendégként nem volt könnyű dolga, mivel a Bears kifejezetten jó formában játszotta végig az alapszakaszt, ráadásul a szezon felénél Mitch Trubisky elkezdett úgy játszani, ahogy egy évvel ezelőtt kellett volna újoncként. A meccsen sokadjára bebizonyosodott, hogy eredményesebb lenne az Eagles, ha Nick Foles végre stabilan elsőszámú irányító lenne, remekül játszott, nagyon biztos volt a keze, szinte hibátlanul hozta le a meccset. Foles teljesítménye persze nem ért volna semmit, ha a Bears szempontjából nem alakul elképesztően szerencsétlenül az utolsó momentum: a hazaiak rúgója, Cody Parkey 43 yardról rúghatott a továbbjutásért.

Parkey kísérlete duplán eltalálta a kapufát, de labda végül nem esett át a villa túloldalára, így az eredmény 15-16 maradt.