A Cleveland Browns újonca rekordot döntött az NFL-ben

Az alapszakasz zárásaként rájátszásba jutott a címvédő Philadelphia Eagles és az Indianapolis Colts a rájátszásban a profi amerikaifutball-ligában (NFL), vasárnap. Az Eaglesnek két dologra volt szüksége:

A címvédő pontot sem adott a Redskinsnek, míg a Bears megtette azt a szívességet, hogy 24-10-re veri a Minnesotát, így aztán az Eagles minden vágya teljesült. Ennél nagyobb volt a tét a Tennessee Titans-Indianapolis Colts meccsen, hiszen a győztes jutott a playoffba. A találkozó váratlanul sima lett, a hazaiak nem tudták érdemben pótolni Marcus Mariotát.

Hiába a két kulcsfontosságú siker, mindenki Baker Mayfieldről beszél. A Cleveland Browns irányítója megdöntötte az újoncok rekordját és 27 touchdown-passzal zárta az alapszakaszt.

Még ez is kevésnek bizonyult a Baltimore Ravens ellen, amely 26-24-re győzte le a vendég Cleveland Browns csapatát. Az ohióiak az utolsó pillanatban még a győzelemért támadhatott, ráadásul egy győzelemmel a Pittsburgh Steelerst rájátszásba juttatták volna, ám a győztes TD elmaradt.

A playoff mezőnye így véglegessé vált, a folytatásra január ötödikén kerül sor.

NFL, alapszakasz, 17. (utolsó) játékhét:

Washington Redskins-Philadelphia Eagles 0-24

Minnesota Vikings-Chicago Bears 10-24

Tennessee Titans-Indianapolis Colts 17-33

Baltimore Ravens-Cleveland Browns 26-24

Buffalo Bills-Miami Dolphins 42-17

Green Bay Packers-Detroit Lions 0-31

New England Patriots-New York Jets 38-3

New Orleans Saints-Carolina Panthers 14-33

New York Giants-Dallas Cowboys 35-36

Tampa Bay Buccaneers-Atlanta Falcons 32-34

Houston Texans-Jacksonville Jaguars 20-3

Denver Broncos-Los Angeles Chargers 9-23

Kansas City Chiefs-Oakland Raiders 35-3

Los Angeles Rams-San Francisco 49ers 48-32

Pittsburgh Steelers-Cincinnati Bengals 16-13

Seattle Seahawks-Arizona Cardinals 27-24

A rájátszás programja:

Amerikai Főcsoport (AFC):

1. forduló:

Houston Texans (3.)-Indianaplis Colts (6.), szombat 22.35

Baltimore Ravens (4.)-Los Angeles Chargers (5.), vasárnap 19.05

Az AFC-ben a Kansas City Chiefs (1.) és a New England Patriots (2.) csak a második fordulóban kapcsolódik be.

Nemzeti Főcsoport (NFC):

Dallas Cowboys (4.)-Seattle Seahawks (5.), vasárnap 2.15

Chicago Bears (3.)-Philadelphia Eagles (6.), vasárnap 22.40

Az NFC-ben a New Orleans Saints (1.) és a Los Angeles Rams (2.) csak a második fordulóban kapcsolódik be.