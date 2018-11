Chris Carsont elütötték, repült, majd futott tovább

Chris Carsont a Carolina Panthers védője, Eric Reid ütötte el futás közben a harmadik negyedben, de a Seattle Seahawks futója nem jött zavarba.

Miközben bal kezéhez ragadt a tojáslabda szaltózott egyet, majd a földetérés után mintha mi sem történt volna még futott tovább egy keveset. Más kérdés, hogy a talajfogásnál a térde érte a földet, így a továbbfutással már nem nyert egy métert sem, de ettől még…

A Seattle többek között ennek a mentalitásnak köszönhetően nyert három ponttal 30-27-re.

A címvédő Philadelphia Eagles óriási küzdelem végén, az utolsó percben szerzett mezőnygóllal győzött a vendég New York Giants ellen – ez volt az ötödik sikere.

A legutóbbi nagydöntő másik résztvevője, a New England Patriots szintén győzött. A New York Jets elleni találkozón ráadásul Tom Brady, a Patriots irányítója újabb rekordot állított fel: a most elért 283 yarddal az alapszakaszt és a rájátszást is figyelembe véve 79 416 passzolt yardnál jár karrierje során, amivel az örökranglista élére állt.