Imádja az internet népe a kosármeccsen óriásit táncoló kissrácot

A Cleveland Cavaliers nagyon simán, harminc ponttal legyőzte a Boston Celtics együttesét a Keleti főcsoport döntőjének harmadik mérkőzésén, így 2-1-re szépített a párharcban az NBA rájátszásában.

A tavalyi nagydöntős Cleveland ezúttal rendkívül simán múlta felül riválisát, már az első negyedben 15 pontos előnyre tett szert, és ezt fokozatosan tovább növelte a meccs végéig.

A hazaiak szupersztárja, LeBron James 27 pontig és 12 gólpasszig jutott, így ő volt az első számú letéteményese a sikernek,

de társai is jól teljesítettek, rajta kívül öten szereztek legalább tíz pontot.

James brutális zsákolása:

