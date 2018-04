Hosszú Katinkát plusz egy lóerő hajtja

Április elején Hosszú Katinka és Shane Tusup elutazott Amerikába és megkezdte a felkészülését a 2018-as évadra, még inkább a tokiói olimpiára.

Normál esetben nincs ebben az egy mondatban semmi különös. Ellenben az elmúlt hónapok szappanoperája, a tán tervezetlenül hosszúra nyúlt „pihenő” és a kihagyott versenyek után örömteli, hogy Hosszú kapcsán végre újra a sportról írhatunk.

Ezúttal is, ha nem is a vízben leadott teljesítményéről. Facebook bejegyzése szerint Katinka kicsit más területen is kipróbálta magát, egy újabb hegy megmászásához kapott egy lóerő segítséget.

A bejegyzésből kiderül, hogy a ló, mint eszköz ezúttal nem sportot, inkább a kényelmet szolgálja.

Gyerünk, másszunk fel a Hollywood felirathoz. Várjunk csak, mehetünk lóval is

– írta Hosszú a facebook oldalán. Katinka egyébként úgy döntött, hogy az egy hónapos amerikai edzőtábora végén határozza meg az idei versenyprogramját..