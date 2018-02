Kényelmes győzelmet arattak a győri kézisek a BL-ben

Mindkét együttes remek védekezéssel kezdte a rangadót, ezért minden találat rendkívül értékes volt. Ennek tükrében végképp rossz előjel volt, hogy Görbicz Anita és Nycke Groot is hétméterest hibázott a meccs elején. A vendégek sok szabálytalansággal tördelték a játékot, de a győriek mindvégig magabiztosan vezettek ennek ellenére.

Fordulás után Görbicz révén kétszer is emberhátrányból voltak eredményesek a hazaiak, akik a korábban látott nagy iramban kézilabdáztak, és eredményességük miatt a vendégek a 42. percben az utolsó időkérési lehetőségüket is kihasználták. A hajrában fel is zárkózott a CSM Bucuresti, ám Görbicz a szünet után minden büntetőjét értékesítette, és ez elégnek bizonyult a magabiztos sikerhez.

A vendégcsapat egyszer sem vezetett a találkozón.

Végeredmény – Bajnokok Ligája, középdöntő, 1. csoport, 4. forduló Győri Audi ETO KC-CSM Bucuresti (román) 28-24 (13-11) A csoport állása: 1. Győri Audi ETO KC 12

2. CSM Bucuresti 11 (229-197)

3. Rosztov-Don (orosz) 11 (206-182)

4. Nyköbing FH (dán) 5 (196-228)

5. Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 5 (192-225)

6. Midtjylland (dán) 4

Fotó: Krizsán Csaba/MTI