Ha sportszerűségért adnának aranyérmet az olimpián, azt egy japán kapná

A műkorcsolyázók férfi versenyében a japán Hanju Juzuru eddig egyedülálló módon megvédte olimpiai címét szombaton. A Szocsiban és immáron Phjongcshangban is aranyérmet szerző férfi azonban nemcsak ezzel vétette magát észre, hanem sportemberi magatartásával is.

A 23 éves korcsolyázó ugyanis az éremátadás után rendkívül szimpatikus gesztust tett: a második helyezett honfitársát, Uno Somát és a bronzérmes Javier Fernandezt is felhívta maga mellé a dobogó legfelső fokára.

Body language says a lot. You’ve just earned my admiration, Yuzuru Hanyu! Wins Gold with a spirit of genuine sportsmanship. #PyeongChang2018 pic.twitter.com/K2rRQpYy8v

— Pauline Macapagal (@paulineisabel) 2018. február 17.