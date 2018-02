Dél-koreai műkoris az olimpia legmenőbb arca

Az biztos, hogy Alex Kimből mém lesz a phjongcshangi téli olimpia alatt. A 22 éves műkoris, aki a párosok mezőnyében versenyez már a pénteki megnyitón felhívta magára a figyelmet, amikor dabelni kezdett a kamerának:

Hétfőn aztán a lelátón ülve csípte el a kamera, majd ez történt:

