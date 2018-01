Ljubomir Vranjest jó érzések töltik el első magyar válogatott meccse után

Döntetlennel mutatkozott be Ljubomir Vranjes a válogatottban

Az Európa-bajnokságra készülő magyar férfi kézilabda-válogatott szombaton 29-29-es döntetlent játszott Jönköpingben Svédországgal. Ez volt Ljubomir Vranjes első mérkőzése szövetségi kapitányként a válogatott élén és a Nemzeti Sport Online-nak elégedetten nyilatkozott a lefújás után:

Elégedett vagyok, és nem is elsősorban az eredményre, inkább csapatom összjátékára, fegyelmére gondolok. Jó érzéssel tölt el, amit láttam, hiszen először dirigáltam szövetségi kapitányként a magyarokat, akik hatvan percig nagy iramban, feszesen, motiváltan játszottak

– mondta Vranjes, aki hozzátette: mindenkinek lehetőséget adott, így látta, hogy mi van rendben, és mi nincs.

Úgy érzi, nyerhetett is volna a csapat, de voltak apróbb hibák, ami a felkészülés ezen szakaszában szerinte teljesen normális. A mieink hétfőn is játszanak a svédekkel, Vranjes szerint akkor új variációkat is ki fog próbálni a csapat.

Kristján Andrésson, a svéd válogatott kapitánya azon sajnálkozott, hogy nem sikerült nyerniük, igaz, az ikszhez is az ő kapusuk bravúrjára volt szükség.

„Remekül kezdtünk, kár, hogy nem nyertünk, pedig volt rá esélyünk. A vereségtől Thulin bravúros védése mentett meg bennünket az utolsó pillanatokban. Nagy nyomás alatt volt a védelmünk, mert kiváló együttessel találkoztunk. Hétfőn meg kell törnünk ellenfelünk támadójátékát.”

A 2018-as horvátországi Európa-bajnokság jövő pénteken kezdődik, a magyar válogatott szombaton játszik először a varasdi D csoportban, Dánia lesz majd az ellenfél. Utána Spanyolország és Csehország jön majd a sorban.

Eredmény – felkészülési mérkőzés Svédország–Magyarország 29–29 (16–15) Férfi Európa-bajnokság menetrendje: A-csoport (Split): Horvátország, Svédország, Szerbia, Izland

B-csoport (Porec): Franciaország, Fehéroroszország, Norvégia, Ausztria

C-csoport (Zágráb): Németország, Macedónia, Montenegró, Szlovénia

D-csoport (Varasd): Spanyolország, Dánia, Csehország, Magyarország A magyar válogatott csoportmérkőzései:

2018. január 13. 20:30: Dánia-Magyarország (tv: M4 Sport)

2018. január 15. 18:15: Magyarország-Spanyolország (tv: M4 Sport)

2018. január 17. 18:15: Csehország-Magyarország (tv: M4 Sport) A csoportok első 3-3 helyezettje jut a középdöntőbe.

Nyitókép: MTI/EPA/Mikael Fritzon