Eltűnt a kereslet negyede az ingatlanpiacon

Megszokott jelenség, hogy a nyár a legkevésbé aktív szezon az ingatlanpiacon, az idén viszont még a vártnál is erősebb a csökkenés, és az ok nem az, hogy az emberek többsége nyaralni ment.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa arról beszélt, a háborús inflációt minimális árnövekedéssel tudta le a hazai ingatlanpiac, amely köszöni szépen, biztonságban érzi magát. De most sokan euróba menekítik a pénzüket, az alapkamat is hatalmasat nőtt, valamint a közelmúltban sokan vásároltak lakásokat, mindez oda vezetett, hogy a forgalom látványosan visszaesett.

A keresletnek a 25 százaléka biztos eltűnt. Ez több negatív folyamat együttes hatásának tudható be. Mivel nincs annyi érdeklődő, mostanra az árnövekedés is egyértelműen megállt, amivel valamilyen szinten az inflációt is ellensúlyozni lehet. Május óta egyébként is tendencia volt, hogy az árak lehorgonyoztak, ma viszont kijelenthető az is, hogy a drágulás abszolút mértékben megállt