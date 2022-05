Emily Ratajkowski megválik Los Angeles-i villájától

30 millió Instagram-követője az elmúlt években több ízben is betekintést nyerhetett Emily Ratajkowski luxusotthonába, most viszont valaki be is költözhet majd abba, hiszen eladóvá vált az ingatlan, írja a Dirt.

A lap tudósítása szerint a 2.2 millió dolláros, átszámítva közel 800 millió forintos kikiáltási ár nem sokkal magasabb, mint amennyit a szupermodell négy évvel ezelőtt fizetett érte. Akkor kétmillió dollárért jutott hozzá a Los Angeles-i villához.

Az ingatlan meglehetősen csendes környéken, zöldövezetben található egy zsákutcában, közel a Los Angeles Dodgers baseball csapatának stadionjához.

A kétemeletes házban két hálószoba van, az egész meglehetősen fényes, köszönhetően a padlótól a mennyezetig érő ablakoknak.

Az ingatlan letisztult, de a luxuselemek sem hiányoznak belőle, a kertben például egy saját használatra kialakított jakuzzi is van.

Emily Ratajkowskinak egyébként tavaly márciusban született meg első gyermeke.

A luxusházról ide kattintva találsz fotókat.