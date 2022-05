Biztonsági kamera rögzítette, hogy egy kertészkedő férfi mellett becsap a villám

Floridát gyakran nevezik az USA napfényes államának, de ettől függetlenül nem ritkák a villámlások sem arrafelé.

Ezt bizonyítja a közösségi médiában futótűzként terjedő felvétel is, amit egy családi ház biztonsági kamerája rögzített Sebring kisvárosában.

Rod Murphy épp kertészkedett, a locsolórendszert akarta leállítani az udvarában, amikor a semmiből egy villám csapott be a szemközti ingatlanba. Mindezt úgy, hogy vihar sem volt a térségben akkor.

A videón jól látszik, hogy a villámlást egy komolyabb robbanás és füst követte.

A férfi nem sérült meg az incidensben, arról viszont egyelőre nem érkeztek hírek, hogy milyen károk keletkeztek a másik házban. Mindenesetre a felvétel többszöri visszanézésre is ijesztő.

MUST SEE: Lightning bolt explodes ground near gardening Florida man https://t.co/ppxB6xxxaj pic.twitter.com/K95ymaLiFB

— WFLA NEWS (@WFLA) May 9, 2022