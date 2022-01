A fogaid állapota ne álljon többé a kellemes közérzet útjába (X)

Fogaink épsége elengedhetetlen a kényelmes mindennapokhoz. Amikor minden rendben van, a fogmosáson kívül szinte egyáltalán nem is gondolunk rá. Ha viszont egyetlen fogunk is érzékennyé válik, vagy egy letört fogdarab miatt szinte pengeként vágja nyelvünket, a közérzetünk is mindig csorbát szenved.

Miért rombolhatja porig közérzetünket a fogak rossz állapota?

● Jelentősen csökkentheti az önbizalmat. A legfontosabb, hogy az önbizalomhiányt okozó bajt minél korábban megszüntessük. Foghiány esetén az implantálás, elszíneződés esetén pedig a fogfehérítés adhatja vissza az egészséges magabiztosságot.

● Még kedvenc ételeink élvezetét is tönkreteheti. Egy letört vagy gyulladás miatt érzékeny foggal az összes étkezés kínszenvedés lehet. Minden egyes rágáskor erőteljes fájdalom léphet fel, ami az eddig kikapcsolódást jelentő családi és baráti vacsorákra is rányomja a bélyegét.

Hogyan gondoskodj fogaid épségéről?

Moss fogat minden nap kétszer!

Megér 2×2 percnyi erőfeszítést tenni naponta, hogy a jövőben minél kevesebb eséllyel kelljen kínzó fogfájásra ébredned? Ha igen, akkor soha ne hagyd ki a reggeli és az esti fogmosást – még akkor sem, ha úgy érzed, nem ezen fog múlni!

TIPP: Figyelj a helyes fogmosási technikára. Hosszú, egyirányú mozdulatok helyett inkább végezz körkörös mozgást fogkeféddel, hogy a sörtékkel alaposan megtisztítsd fogaidat a szuvasodást okozó lepedéktől.

Használj fogselymet!

Fogselyemmel még a fogkefe sörtéivel nehezen elérhető, fogak közötti réseket is tisztán tarthatod. Tanácsos a fogselymet gyengéd, finom mozdulatokkal használni, hogy közben véletlenül se sértsd fel az ínyed.

Járj rendszeresen fogászati ellenőrzésre!

Célszerű félévente, de legalább évente ellátogatni a fogorvoshoz egy általános vizsgálatra. Pillanatok alatt fény derülhet a lyukas fogakra és az ínybetegségekre, illetve egyéb szájhigiéniai problémákra is.

Melyek a figyelmeztető jelek, hogy ideje fogorvoshoz fordulni?

● Hasogató, nyilalló fogfájás

● Még nem túl kellemetlen, de folyamatosan fennálló fogfájás

● Érzékenység hideg és meleg ételekre, italokra

● Fogínyvérzés

Fogaid állapota alapvetően befolyásolja mindennapi közérzeted. Ha bajt érzel, azonnal keresd fel fogorvosod. A problémától függően pedig fogtömés, implantálás, fogfehérítés és számos további, modern és fájdalommentes kezelés segít visszanyerni a kellemes komfortérzetet.